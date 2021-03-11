奇美醫學中心中醫部部長許堯欽表示，病竇症候群的心律不整，可透過中醫調理控制。(奇美醫學中心提供／曹婷婷台南報導)

49歲男銀行經理心律不整10多年，因症狀輕，未接受規則治療，近1年來卻兩度突發性暈厥，被診斷為「病竇症候群」，醫師建議裝置永久性人工心臟節律器，男子因不想安裝，抱一線希望到奇美醫學中心中醫部部長許堯欽門診就診，服藥3周改善心悸與心律不整，暫時不用考慮裝置人工心臟節律器。

許堯欽表示，病人主訴症狀為每日陣發心悸伴隨疲倦、頭暈、嗜睡、心跳時快時慢，長達1個月，且男子平時血壓偏低、畏寒、上坡易氣喘、鼻過敏6年等症狀，加上工作壓力大、工時長且久坐易覺頸部及頭部緊，引發心悸、三餐不固定等，初診辨證為心腎陽虛，氣血虧虛。

許堯欽說，病竇症候群病因是心臟調控心跳頻率的竇房結功能退化所導致的各種症狀，包括心悸、胸悶痛、頭暈疲倦、昏厥等，部份病人會以心絞痛或心臟衰竭的症狀表現。病竇症候群在70歲以上老人盛行率約2至3％，50歲以上成人盛行率降為千分之2至3，危險性在於非預期心臟停止跳動導致突發性眩暈與昏厥，若發生在爬樓梯或開車當中，可能導致生命危險。

為防止這樣的意外，多數出現臨床症狀的病人，會裝置永久性人工心臟節律器來處置。他強調，奇美醫學中心中醫部自開立心律不整特別約診以來，診療20多位確診為病竇症候群病人。病人年齡以中老年族群為主，約佔85％，年輕人只佔15％。

許堯欽說，一般而言，只要病人接受正確中醫辨證與調理，病情多能有機會順利控制，中醫對於病竇症候群是一個安全有效的對症治療。

他提到，很多病竇症候群的病人擔心運動引發心律不整而不敢運動，是不必要的疑慮，只要是緩和、漸進式，仍可適當保持運動習慣。

許堯欽提醒，若遇到心悸胸悶心律不整輕微發作，病人可以手指端進行自我穴道按摩，有機會緩和部分症狀，心包經的內關穴與勞宮穴是簡易容易操作的兩個穴道。一般穴道按摩約在3至5分鐘內見效，若超過此時間，症狀仍無緩和，建議送醫檢查。

(中時 )