「2021新北童樂節」即將開跑，將推出多元系列活動，重頭戲大型兒童主題樂園暨野餐會將在4月1日至5日於大都會公園舉行，包含全國最大親子障礙路跑、燦爛煙火晚會、卡通明星舞台表演、100個攤位創意DIY與街頭藝人等，讓孩子歡度快樂兒童月。

教育局長張明文表示，去年因疫情童樂節活動縮小辦理，今年疫情已獲控制，將在嚴謹的防疫措施下在3月中旬至4月底規畫多元系列活動，包含各校辦理的上下課大翻轉、創意闖關、才藝表演或玩具交換等活動，市府各局處共同辦理168項富有教育意義的場館體驗活動。

其中大型兒童主題樂園暨野餐會將在4月1日至5日期間在新北大都會公園舉行，將首次辦理全國最大親子障礙路跑活動，總長約3公里，每500公尺就會有一座大型的充氣設施，參賽者必須穿過這6個關卡才能抵達終點。

其他精采活動包括燦爛煙火晚會、卡通明星舞台表演、100個攤位創意DIY、街頭藝人、親子教育、美食等攤位、親子野餐活動、行動故事館等活動，歡迎親子一起來新北，體驗大都會公園「熊猴森樂園」與新北童樂節活動。

(中時 )