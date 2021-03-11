大陸十三屆全國人大四次會議今天下午舉行閉幕式，針對政府工作報告、完善香港特別行政區選舉制度等10項決議草案進行表決。其中，備受各界矚目的《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，以壓倒性的2895票同意票通過，反對票0票、棄權1票，司儀公布表決結果時，現場響起如雷掌聲，持續近1分鐘。

會議開始前，大會司儀一再廣播提醒人大代表如何使用桌上的表決器，「不要出現不按表決器的情況」。

香港選舉制度怎麼改？只改附件，不改基本法正文，保證特區制度連續穩定

據全國人大常委會副委員長王晨日前表示，本次完善香港特別行政區有關選舉制度，可以只修改香港基本法附件一和附件二，不涉及修改香港基本法正文。

香港選舉制度改什麼？提升、擴大、強化「選舉委員會」

王晨表示，將調整和優化選舉委員會的規模、組成和產生辦法，建立全流程資格審查機制，進而形成一套符合香港實際情況、有香港特色的新的民主選舉制度。

如何理解王晨所說的「調整和優化選舉委員會的規模、組成和產生辦法」？香港政府行政會議非官守成員葉國謙表示，這意味著現由1200人組成的選委會成員人數將進一步增加，成員產生領域和範圍也將較原先擴大。

葉國謙表示，通過對選委會的制度性設計，把特首所代表的特區行政權力牢牢掌握在愛國者手中，有效排除反中亂港勢力進入管治架構。

目前，負責選出特區行政長官的選舉委員會共由4大界別組成，每個界別300人，合計1200人。除增加選委會人數和界別外，還將取消第4界別中區議員的席位，使區議員的角色按照基本法規定去政治化。

草案說明中另外值得注意的一大變化是，經這次改革，選舉委員會未來將不僅負責選舉產生特首，也將參與立法會議員的選舉產生過程。據港媒報導，香港立法會中「超級區議會」的議席或將被取消，並將可能新增一些由選委會提名並選出的議席。

社科院政治所研究員樊鵬分析，這一調整意味著選委會將在香港政治生活中扮演更重要的角色，香港政制增加了間接民主成分，其制度設計將更加穩定，不容易被小黨控制，也不容易出現「政治素人一步登天」的情況。同時，立法會內一些「左右搖擺」「和中央坐地起價」的人的話語權也將受到限制。

葉國謙稱，由於立法會選舉產生方式發生較大變化，未來每屆選委會可能需要先於立法會產生，以按照新方式參與、提名立法會議員候選人，所以原本預計在今年秋季舉行的立法會選舉或將再度延期。

大陸全國人大常委、港區全國人大代表譚耀宗表示，此前全國人大有關延期香港立法會選舉的決定中提到，延期「不小於一年」，所以立法會選舉繼續延期不存在問題。

「整體來看，此次選舉改革有助於擴大有序的政治參與，使香港選舉制度更具民主廣泛性的同時，也更加穩定」，樊鵬稱，未來「搞街頭政治拉選票」將很難進入特區政治核心。

(中時 )