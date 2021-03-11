先前爆出第6名女子指控紐約州長古莫（Andrew Cuomo）性騷擾，現在細節進一步曝光，女子控訴古莫把手伸進她的襯衫上衣裡亂摸，還多次對她調情。

第6名女子指控紐約州長古莫（Andrew Cuomo）性騷擾的細節曝光，控訴古莫把手伸進她的襯衫上衣裡亂摸，還多次對她調情。

紐約州首府阿爾巴尼（Albany）的《時代聯合報》（Times Union）9日揭露第6名女子指控遭古莫性騷擾，當時報導並未說明古莫騷擾的細節，只交代提出指控的女子也是古莫的下屬，事件於去年發生在古莫的官邸。

《時代聯合報》昨（10）日再刊出女子的指控內容，消息人士透露，這名女子年紀較古莫輕很多，當時她被叫去古莫的官邸，只是為了協助他解決一個很小的手機技術問題。女子當時與古莫單獨待在2樓，古莫關上門後，就把手伸進女子襯衫上衣裡「撫弄」。

消息人士說，女子後來要求古莫停手。她還指出，古莫不只摸過她一次，還經常對她做出調情的舉止。

至今已有6名女子出面指控遭古莫性騷擾，當中多數人都是古莫的下屬，而且年紀都輕很多。《時代聯合報》指出，第6名女子描述的細節大概是古莫迄今面臨的最令人震驚的指控，而且可能被控輕罪性侵犯。

消息人士透露，第6名女子的故事最初是在3日爆出來，當時紐約州政府員工在辦公室觀看古莫的記者會，那是他爆出性醜聞後首場記者會，他當時在記者會上聲稱「絕對沒有不正當碰觸任何女性」，在聽到這些說詞後，女子情緒開始不穩，在同事上前關心後才吐露被古莫騷擾的往事。

這名女子並未提出告訴，不過她的指控陳述已經送交州長法務部門及紐約州檢察長辦公室。

針對又一名女子指控性騷，古莫重申從未做過這些事，強調對調查後的最終結果充滿信心。

(中時新聞網)