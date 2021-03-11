拜登紓困牛肉政策獲眾議院通過，加上數據公布降低對通貨通膨疑慮，帶動公債殖利率走低，道瓊再創新高點，但資金輪動至能源、金融等價值股，令科技股又見回落，美股周三漲跌參半。周四亞股群起反彈，推升大盤開高35.54點報15947.21點，漲價題材的被動元件，加上金融、傳產等財報亮眼股衝鋒，權值股同樣不遜色，台積電不畏ADR收黑，翻紅站回600元，激勵電子加入多頭陣營，台股強勁反彈，擺脫連續數日高檔震盪，接連突破所有均線，站穩萬六、16100點，最高達16216.22點，大漲305點，終場上漲267.89點或1.68%，收在16179.56點，收復月線關卡，成交值新台幣3275.68億元，量價齊揚榮景。

台積電ADR周三下跌2.19%，市值跌破6000億美元，滑落至5903.31億美元，反觀波克夏市值突破6000億美元，被波克夏超越，市值排名落居第11，但台積電(2330)基本面表現仍讓市場驚豔，股價開盤小跌1元後也翻紅重新站回600元，盤中拉升來到612元、漲15元，收漲2.01%或12元，報609元，市值增加至15.79兆元，將於3月17日除息。股王大立光(3008)開高走高收漲1.31%至3480元，盤中一度衝上3500元關卡，先進光(3362)則連5日漲停，聯發科(2454)、聯電(2303)亦分漲2.78%、4.51%，鴻海(2317)收漲1.3%至117元，電子股止穩上攻，類指收漲2.09%，漲幅排上市類股第四位，而漲逾2%類股依序為電子零件3.62%、其他2.6%、半導體2.36%，傳產持續強勢，紡織、百貨、生醫、其它電子、光電、塑膠也皆漲1%以上，金融股盤中漲幅略收斂，與鋼鐵分漲0.68%、0.32%，食品、造紙、觀光、水泥則在盤下震盪，黯淡收尾。

被動元件龍頭國巨(2327)發出漲價通知，股價吹號角上攻，爆量收漲5.81%，漲價題材且營運樂觀題材蔓延，被動元件股全體動員，二哥華新科(2492)強漲8.18%，奇力新(2456)、凱美(2375)、信昌電(6173)、佳邦(6284)、禾伸堂(3026)、大毅(2478)、日電貿(3090)、立隆電(2472)等漲勢一致強勁表現，以及捷泰(6165)漲停，台達電(2308)、鉅祥(2476)、晶技(3042)、欣興(3037)、鈺邦(6449)等均齊聚歡呼，電子零件奪上市漲幅第一。漲幅亞軍由其他拿下，自行車三雄營收大噴發，美利達(9914)高漲4.55%創新高價，巨大(9921)、桂盟(5306)亦收漲逾1%，以及卓越(2496)攻上漲停，鈺齊-KY(9802)、寶成(9904)、億豐(8464)、雷虎(8033)、中租-KY(5871)等也齊力強漲超過4%。電力回充，光罩(2338)、敦泰(3545)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)等飆上漲停。航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)股價同樣起飛翱翔。

高價股部分，緯軟(4953)殖利率5.3%、百元僅一步之遙；去年EPS達27.65元的可成(2474)股價一度攻上200元；日月光投控(3711)獲大摩升目標價至123元，股漲也一度重抱月線；生技股王爭霸再起，長聖(6712)、晶碩(6491)貼身肉搏、雙雙攻上漲停；祥碩(5269)2月營收年減32.81%，加上大摩喊中立，拖累股價、跳空摜破年線；股后矽力-KY(6415)、信驊(5274)、富邦媒(8454)、緯穎(6669)、力旺(3529)、環球晶(6488)均強漲逾半根漲停板。

權值股方面，和碩(4938)遭蘋果大砍單、被踢出PS5供應鏈，外資下修喊「中立」，股價亦跌2.57%；美銀初評旺宏(2337)喊上55元新高，股價漲3.58%；亞系外資看好遊戲硬體出貨向上，喊買微星(2377)、華碩(2357)，股價喜孜孜上揚。

5日RSI為64.72，10日RSI為57.27。9日K值為47.88，9日D值為36.99。20日乖離率為0.71。周四接連突破5日線、10日線及月線反壓，且日KD指標出現交叉往上，周四外資止步連5日賣超，但3月以來仍賣超757.06億元，今年來仍賣超2688.38億元。今日外資(不含外資自營商)買超194.4396億元，投信買超10.9674億元，自營商買超46.3872億元，三大法人買超251.79億元。預期16400點附近將逢短線反壓，萬六附近可視為短線支撐，現階段且戰且走，短線看16333點至15900點。蔡鎮村表示，年報將於本月底前公告，近期觀察重點有三：第一、公司密集法說會，是否提出樂觀的營運展望；第二、16200點之上大量套牢區是否快速消化；第三、外資是否降低賣超或反手買回高本益比的高權值股。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，台股後市仍有高點可期，不過接下來操作上仍有些變數須持續留意，包括：美公債殖利率走勢、拜登政府對中政策態度、外資淨空單水平、因供給短缺造成部分電子業恐有重複下單之風險。在投資布局方面，成長趨勢明確之科技創新電子族群持股續抱，於大盤急漲時可部分獲利了結半導體、IC設計等高檔族群，若有急跌則伺機切入伺服器、原物料、車用電子等低基期族群。

(時報資訊)