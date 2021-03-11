依現行勞基法規定，如違反工時、工資等，就會直接開罰至少2萬，民進黨立委湯蕙禎今天為企業發聲指出，勞動檢查次數大增，有時雇主一時疏忽，如果勞動部又未給予雇主改善期間，就逕行開罰，是否過於嚴苛？勞動部部長許銘春表示，一旦發動勞動檢查有發現違法就要開罰，否則勞檢員恐怕會瀆職。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部做業務報告。

許銘春表示，目前除了有勞動條件除了有勞動檢查外，還有法遵訪視，但如果發動勞動檢查發現有違法處就應開罰，否則勞檢員恐怕會瀆職。

(中時 )