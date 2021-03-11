香港知名喜劇演員吳孟達日前因「肝癌」病逝，其實肝癌一直是全台十大癌症死因第二名，每年因肝癌死亡人數達5000～7000位。保護肝臟最好方法為早睡早起、均衡飲食及不喝酒，肝癌越早發現，治療效果越好。

聖保祿醫院腸胃肝膽科林仲一醫師說，肝癌又名肝細胞癌，緣自於肝實質細胞，據統計肝癌好發於東亞、非洲(中國、日本、非裔為高好發族群)，主要受基因影響發病率，不受環境因子影響，可能是感染B型肝炎病毒，經由母體垂直感染給下一代有關。

什麼樣的人容易得肝癌？林仲一表示，男性罹患比例大於女性，隨著年紀增加，肝癌的發生率也增高。當有下列因子更容易產生肝癌：

1.肝硬化：70-90％肝癌病人來自肝硬化，建議肝硬化的病人，最好每6個月至腸胃科門診，追蹤檢驗甲型胎兒蛋白(AFP)與接受肝超音波檢查。

2.感染：75％肝癌病人來自慢性B型肝炎，不論患者的肝是否已經肝硬化；而慢性C型肝炎病人如出現肝硬化，也容易變成肝癌，建議定期回腸胃科門診追蹤檢查，而慢性C肝病人可接受健保給付的口服抗病毒藥物治療，成功率高達98-100％ ，副作用極低。

3.毒素：據統計1／3美國肝癌病人有長期喝酒習慣，長期飲酒會造成肝硬化，是引發肝癌的主因，另抽菸、食物中黃麴毒素也容易引發肝癌。

4.代謝問題：脂肪肝、糖尿病、自體免疫肝炎、原發性膽道性肝硬化、肝血鐵質沉積症等雖少見，但一旦進展成肝硬化，會有肝癌的風險。

林仲一指出，肝臟超音波是篩診肝癌最快且最安全的首選，配合抽血檢驗血中胎兒蛋白數值，更可增加判斷機率。若超音波檢查發現懷疑的腫瘤，再施予電腦斷層、核磁共振檢查及肝組織穿刺抽取細胞檢驗，來確定診斷。

林仲一指出，肝癌越早發現，治療效果越好，3公分以內可開刀及電燒根除，5年存活率都有70％以上；他曾診療個案有多位置單一3公分肝癌，經過射頻電燒治療，追蹤3年還未發現復發。對於高風險病患如肝硬化、慢性B、C型肝炎病人，最少應每6個月接受肝臟超音波與甲型胎兒蛋白(AFP)檢驗，才能將肝癌對健康的影響降到最低。

(中時 )