將「極致性能」與「創新功能」奉為圭臬的華碩電競品牌ROG，於3月10日正式發表ROG Phone 5系列新機，不僅是首支搭載高通驍龍S888晶片的電競手機，也是全台唯一擁有65W快充的5G全頻手機，官方今（11）日正式開賣。傑昇通信支持國產品牌，即日起至傑昇通信門市購買ROG Phone 5，加碼送9H鋼化滿版玻璃保貼及六角軍功防摔殼，替手機做完整防護，再送配件購物金200元，並可抽5G手機及華碩原廠行動電源。

華碩ROG用玩家思維升級ROG系列手機，推出ROG Phone 5系列，共有3款產品，最高規的為ROG Phone 5 Ultimate（18G+512G）極光白，也是全球首款內建18GB RAM的手機，更搭載獨一無二的後置幻視螢幕、而ROG Phone 5 Pro（16G+512G）則為幻影黑。至於ROG Phone 5（16G+256G）則是2色皆有，售價分別為36,990元、34,990元及29,990元，通通搭載高通驍龍S888晶片、支援台灣5G全頻，效能與耗能都在水準之上。

手遊玩家期盼已久的ROG Phone 5系列，配置6.78吋螢幕，144Hz螢幕更新率、1毫秒反應時間的AMOLED螢幕，搭載DC直流調光技術，降低黑暗中看螢幕的不舒適；獨家主機板置中、電池左右兩側的設計，再搭配AeroActive 5空氣動力風扇強制排氣，表面溫度最高降低15度，能避免過熱及降頻問題。重新加回3.5mm耳機孔，前置雙喇叭、並配有4個收音麥克風分散機身各處，全方面收音，提供玩家邊遊戲邊直播的樂趣。

再來是強化電池續航性能，內建6000mAh超大電池板和65W怪獸級快充，18分鐘可充至60%，讓玩家快速重返遊戲。而本次最玩家驚豔的就是「全新浮動視窗功能」，不需要關閉遊戲或切畫面，就能在遊戲中同步上網查詢攻略，或開啟其他app與好友聊天。另一個矚目的全新功能則是「Mark Clips」，可自行選擇記錄5~30秒的遊戲精彩回顧，讓玩家互相分享。

ROG Phone 5各機種價格。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

不過，由於全球晶片荒加劇，高通最新5奈米旗艦晶片驍龍S888亦嚴重缺貨，恐殃及ROG Phone 5系列，因此華碩官方限量開賣，估計Q2才可能補齊貨量。傑昇通信表示，為避免玩家等待，即日起至傑昇通信門市購買，加碼送9H鋼化滿版玻璃保貼（市價690元）及六角軍功防摔殼（市價590元），替旗艦電競手機做完整防護，再送配件購物金200元，還能抽5G手機、專業三軸穩定器及華碩原廠行動電源等多項3C獎品。

(科技)