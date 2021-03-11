藝人侯佩岑近來和媽媽林月雲參加陸綜《婆婆和媽媽》，未料林月雲提及過去當小三的黑歷史，讓母女倆慘遭網友砲轟，也讓試圖為母親洗白的她慘遭翻車，對此，常針對時事議題評論的網紅橫綱凱咪，也發文暗諷：「我不交閨蜜是有原因的」。

橫綱凱咪表示從國中時期就很喜歡侯佩岑，只要有她代言的產品都會去買，當家人得知時僅表示：「他媽媽是很有名的小三，然後侯佩岑是外遇私生女」，這時才得知這就是林月雲的「代表作」，接著提到林月雲昔日是當家花旦，要養活孩子其實不難，只是身兼父母職有些辛苦，但對於介入閨蜜婚姻，竟表示：「萬般皆是命 半點不由人」，讓橫綱凱咪怒斥：「替自己行為推卸責任，所有的錯推給命運，命運有告訴妳去搶兩個閨蜜的老公嗎？」

對於林月雲在節目上的言行，橫綱凱咪認為若愧對閨蜜，應該藉著節目表達歉意，並告誡後輩不要步上後塵，而不是把責任推給命運玩文字遊戲，對於傳出侯佩岑想利用節目替媽媽洗白，光酬勞就收了1500萬人民幣，也讓橫綱凱咪語重心長表示：「我這麼愛我的媽媽 應該也會答應接下這節目吧」，但也不忘強調心中名言是「防火、防盜、防閨蜜」，直言「我是橫綱凱咪，我不交閨蜜是有原因」，藉機狂酸林月雲的行徑。

橫綱凱咪遭網紅好友擺道，再爆她為錢迷失自我。（影片／Youtube）

網友對於橫綱凱咪的言論也大表贊同，紛紛留言：「女生最怕假蜜，總是在背後插你一刀的人」、「很多所謂的閨密，其實跟狗頭軍師沒兩樣」、「這次在節目頗有宣示意味，是幫天下小三解套嗎」。

(中時新聞網)