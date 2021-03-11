英國泰晤士報公布「2021全球新興經濟體大學排名」，亞洲大學位居世界87名，挺進世界前百大。（亞大提供／林欣儀台中傳真）

英國泰晤士報近日公布「2021全球新興經濟體大學排名」，全台灣共有16所大學挺進前200大，其中，13日將歡慶創校20周年的亞洲大學位居世界87名、較去年進步26名，成功挺進世界前百大名次，也是全國排名第10、私校第3。校長蔡進發開心的說，校慶前接獲此消息，真是來自國際最好的賀禮。

「新興經濟體大學排名」今年共有來自世界48個國家、606所學校上榜，除亞洲大學再度進榜，亞大兄弟校、中國醫藥大學今年排名為世界43名，位居全國第5、台灣私校第3，「中亞聯大」皆躋身新興經濟體大學前百名，躍升為國際名校。

蔡進發表示，亞洲大學創校第14年即榮獲英國泰晤士報世界最佳大學排名，至今已連續8年在泰晤士報評比的各項國際排名獲肯定，除此之外，亞大近幾年更分別躋身上海交大、英國QS、美國新聞與世界報導等三大類國際排名，顯示師生團隊的努力是世界有目共睹。

「亞大4年，你就是AI時代的『大人物』！」蔡進發強調，學校發展AI人工智慧基礎教學研究與合作，在全校6個學院大力推動AI跨領域的運用與實作課程，讓每位學生都能研習Big Data「大」數據、AI「人」工智慧，以及AIOT「物」聯網，成為AI時代的「大人物」。

蔡進發進一步說，近3年來，亞大師生參加AI相關競賽已獲10項國家新創獎及另33項大獎，並建構AI智慧防失智、防網癮及提升漁業養殖收入等，落實社區服務，善盡大學社會責任。「中亞聯大」董事長蔡長海一再要求兩校面對台灣高教困境，應全力挺進國際排名，亞大及中醫大都朝此方向努力。

蔡進發說，學校結合亞大醫院作為實作實習場域，發展AI精準醫療，也帶動醫療相關系所參加國考證照，通過率相當高，亞大20年來的努力與成就讓學生很有感。

(中時 )