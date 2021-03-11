Angelababy在片中個性活潑陽光。（車庫娛樂提供）

近日婚變傳言不斷的Angelababy，在電影《明天你是否依然愛我》中遠赴芬蘭和李鴻其在雪地談情說愛，李鴻其親暱叫她「Baby」，卻遭Angelababy潑冷水，甚至火爆開嗆：「正常人誰會叫Baby啊！」間接嘲諷自己名字，逗趣又可愛的行為引發觀眾熱烈討論，火速登上社群熱搜榜，Angelababy本人也打趣地回應到：「哈哈哈哈，說的很對，對不起。」

Angelababy在劇中大秀性感，身穿緊身泳衣展現姣好身材，若隱若現的小蠻腰絲毫看不出她已是一個孩子的媽，讓觀眾群起暴動直呼：「魔鬼身材！」

過去因作品《醉．生夢死》拿下「金馬獎最佳新演員」的李鴻其，在本作中飾演生性害羞、情感豐富但存在感極低的「工具人」費力，在電影中與女主角Angelababy在冰天雪地的芬蘭大談戀愛、浪漫看極光，在戲裡的兩人是內向宅男搭配陽光女神的極端組合，然而，戲外的他們卻是一對互相打鬧的活寶！

談到與Angelababy首次合作，李鴻其表示：「我覺得和她一起拍戲的時候，都會有不同的刺激以及不同的看法！在芬蘭拍攝的時候，我們都沉浸在角色之中，劇中互相打鬧、搞笑的橋段其實也是我們私下相處的模式，Baby真的是一個很幽默的人！」而Angelababy則表示：「李鴻其私下跟男主角費力的性格十分相似，我覺得他們都是擁有孩子般天真浪漫的內心的人，非常可愛！」超甜愛情電影《明天你是否依然愛我》將於4月2日在LUX樂聲虛擬電影院上映。

(中時 )