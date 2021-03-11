大陸上海一名李姓女子，某次意外從老公手機微信裡，發現好友名單中有前妻的名字，且兩人還經常聊天，李女不滿老公行為，想出一招「報復」前妻，她假扮成前夫，用各種原因騙錢，最後成功詐騙對方33萬人民幣（約台幣143萬）。

李女去年5月，發現老公與前妻趙姓女子還會聊天，且次數相當頻繁，李女醋意大發，用自己的手機微信，偷偷加入趙女成為好友，接著開始假冒老公，與對方聊天，並取得信任。

根據外媒報導，李女與趙女聊天一段時間後，因為老家裝修需要一筆錢，便向趙女謊稱，自己與幾位好友一起開的公司即將倒閉，急需4萬人民幣，趙女不疑有他，直接從微信轉帳4萬給李女。

想不到第一次騙錢就成功，李女接著用公司周轉不靈、家人生病、幫趙女找高薪工作等理由，讓對方不斷轉帳，也因為信任前夫的關係，趙女陸續轉帳約30萬人民幣。直到趙女發現高薪工作沒下落，驚覺不對勁，且向「前夫」要不到錢，才馬上報警。

根據上海人民法院開庭審理，依詐欺罪判處李女三年有期徒刑，緩刑四年，並須繳罰金3萬人民幣。

(中時新聞網)