新能源車產業受到追捧，大陸決定在此關頭控管汽車產能，提升新能源車品質，傳工信部將有新措施，推動大陸新能源車產業更加電動化、智慧化。

新華社報導，工信部11日表示，新能源汽車發展趨勢向好，但產業仍處於「爬坡過坎」的關鍵時期，市場競爭激烈，用戶體驗感有待提升。

工信部指出，近年已推出60多項政策與措施扶持新能源車，取得許多突破，接下來將在前期基礎上，根據市場、特別是用戶體驗，進一步提高標準，組織整車和動力電池企業、行業機構、高校院所開展技術攻關，加強品質監管，並促進整車電動化和智慧網聯技術等進一步融合，健全充電、停車等各項服務，提高公共交通電動化水平，持續開放合作，有效提升配套產業鏈水平。

此外，針對當前的車市熱點，中汽協11日也表示，市場經濟中產能會適當地增多，出現供過於求的情況，但重點是要做出好產品、提高品質，勿有盲目擴大投資等現象。

(工商 )