永豐金11日召開2020年第四季法人說明會，市場關切目前是否到了資產泡沫化的階段，總經理朱士廷指出，現在全球擔心資產泡沫化問題，所以資金湧進債券導致債券殖利率飆升，台灣也無法置身事外，但他認為台灣防疫做得好、經濟發展狀況佳，尤其科技股前景好，以台積電來說，「還是可以定期定額投資」。

2020年8月永豐金法說會時，台股同樣寫下新高、台積電股價衝逾400元，當時朱士廷比喻台股就像「噴水池水柱上的球」一樣，水柱不斷往上噴球，何時會下來，沒人不知道，但他那時就直言，台積電從未讓投資人失望過。

如今台積電已漲逾600元價位，朱士廷依舊看好。他指出，目前股市、房市都因為全球利率低、資金寬鬆不斷上漲到高點，未來股市會不會更高，沒人說得準，但現在看起來「定期定額」還是可以，因為科技股前景好。

朱士廷表示，儘管IMF2020年疫情剛起時曾看衰台灣經濟成長，但目前看來台灣因為防疫工作成功、經濟成長佳、企業營收數字都很亮眼，投資人對台灣信心夠，未來若疫情趨緩更有助台灣經濟成長。

市場擔憂，許多政府紓困方案期限只到2021年中，屆時可能出現企業倒閉潮、逾放攀升。永豐銀行總經理莊銘福指出，主要還是看疫情發展態勢，原本今年初時很緊張，壓力測試時發現許多企業手中現金撐不過六個月，但後來發現企業只要應對計劃好，趁機會審視營運價值，把非核心業務、非核心資產做好整理，時間可換空間，沒有這麼悲觀。

(工商 )