民進黨憲改小組共同召集人之一、總統府資政姚嘉文日前表示，民進黨的黨章、黨綱，黨的立場就是制憲及國家的名稱要叫做「台灣共和國」；台灣制憲基金會董事長辜寬敏認為，「黨綱」是一個政黨成立的初衷與核心理念，也是一個政黨爭取社會支持的重要價值取向，不應輕易動搖與改變，更非僅以「時空環境不同」就可對於黨的核心價值一語帶過。

辜寬敏更表示，民進黨身為一個主張「台灣成為獨立且正常的國家」作為政黨基石的本土政黨，對於「制憲」理念更應傾全黨之力與社會進行溝通與對話，藉以凝聚人民的台灣意識、國家意識、國民意識，並輔以務實可行之計畫，逐步完成台灣國家正常化的政治理念。這不僅是民進黨的政黨目標，更是多數台灣人民的期待。

台灣制憲基金會執行長林宜正認為，「制憲」原本就是民進黨核心價值的重中之重。除了黨綱以外，早在1991年，民進黨就曾舉行「人民制憲會議」，全黨共同推動台灣制定一部合身合用的台灣新憲法，期間更喊出「人民制憲、老賊修憲」的明確口號。

他強調，憲改小組中的多位委員，包含姚嘉文院長、邱義仁秘書長、管碧玲委員等等都是人民制憲會議的重要參與者。

呼籲黨內同志莫忘初衷，在台灣暌違15年的憲政時刻，能重拾建黨之初的理想抱負，並順應多數台灣人民欲成為正常國家的殷殷期盼，早日以一部台灣新憲法完成國家正常化的最後一哩路。

(中時 )