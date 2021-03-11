行政院今（11）日早上通過房地合一稅2.0所得稅修正案，修法內容將「短期持有」的定義由2年延長至5年。而「囤房稅」為何暫停？財政部長蘇建榮曝2大主因，不得已才喊卡，新聞一出，不少網友怒批「選前居住正義，選後房東正義」。

行政院上午通過「房地合一稅2.0」，延長短期持有的定義，我國境內土地1年內出售課徵45%改為2年內，超過2年未滿5年稅率為35%，超過5年未滿10年稅率為20%，超過10年稅率則繼續維持15%。

但外界原期待也能一併推的「囤房稅」，最後政院暫時喊卡，蘇建榮在會後表示主要有2個原因，其一為怕打擊範圍太廣，傷到一些無辜者如遺贈等非投機的人；其二也擔心如南韓一般，徵了「囤房稅」之後，適得其反，房價沒有下跌，反倒是租金轉移到租屋族身上，不得已之下才會喊卡。

新聞露出後，不少網友怒批，一堆官員、立委和議員房子一堆，當包租公一堆，一定打到自己，當然不推，「政府打老闆，老闆打24K」、「立委那些人加起來，應很多囤房了，打自己人？」、「擔心建商受害吧？」、「選前居住正義，選後房東正義」。

也有網友開酸說：「愛民如子，感動嗚嗚嗚」、「謝主榮恩」、「台灣人民何德何能擁有如此聖明的政府，好幸福！」、「民進黨很體恤台灣人，支持度當然高」。

(中時新聞網)