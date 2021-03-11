美國總統拜登3日公布「臨時國安戰略指導綱要」（Interim National Security Strategic Guidance），民眾黨立委張其祿表示，拜登甫上任必須先拉高姿態作為對中談判資本，但長期而言還是得回歸務實；縱然美、中未來仍有所競爭，但不太會有正面激烈衝突，但台灣卡在兩強之間，未來處境仍相當危險。

張其祿11日接受香港媒體《中評社》訪問指出，美、中、台三方關係在拜登政府下會有所調整，這點從總統蔡英文調整國安人事就能看出，其實蔡政府也已觀察到美國的態勢，拜登實際上支持台灣的動作，不見得會輸前總統川普，但不會顯於表面形式上的刺激，拜登絕不會像川普那樣，不斷挑戰大陸並測試其底線，例如派美國高官訪台。

張其祿強調，拜登上台後在農曆新年除夕，與大陸國家主席習近平通電話長達2小時，拜登在「臨時國安戰略指導綱要」上，更稱大陸為「唯一可能有能力結合經濟、外交、軍事和技術力量，構成持久挑戰的競爭對手」，看似美、中兩國仍維持緊張態勢，但這其實是新上任的拜登藉高姿態先穩住陣腳。尤其迫於川普時代所累積的種種經貿、軍事、地緣政治問題，拜登無法立即緩和或示弱，所以大致上仍延續川普路線，把姿態墊高後續才有談判籌碼。

針對拜登的兩岸處理手法，張其祿直言，拜登是比較有經驗的政治老手，會循傳統模式去處理國際關係，但如今的大陸已非前總統歐巴馬時代的大陸，大陸的總體實力已快能抗衡美國，從其航空母艦一艘艘下水就可見，故雙方競爭是不可逆的趨勢。拜登跟川普最大的不同，在於前者能夠按國際規範下「競合並行」，川普則橫衝直撞、煽動民族主義，讓雙邊關係維持在緊繃狀態。

張其祿研判，美、中未來仍會相互競爭，並在雙方面前保持一副「準備好」的樣子，然實則雙方會彼此克制，形成一種「恐怖平衡」的狀態，雙方正面激烈衝突的機率極低，但台灣夾在兩強爭霸中間，還是很危險的。

(中時新聞網)