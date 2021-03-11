科技部長吳政忠(左1)、新竹科學園區管理局長王永壯(中)今日到立法院教文會接受備詢。(李侑珊攝)

國民黨立委林奕華（圖）11日在立法院教育及文化委員會詢問關於經濟部長王美花一席「科學園區可鑿井取水」說法的可行性，對此，新竹科學園區管理局局長王永壯答詢表示，竹科的環評不允許取地下水。（劉宗龍攝）

台灣正遭逢56年大旱，經濟部長王美花日前提到「科學園區可鑿井取水」，新竹科學園區管理局長王永壯今(11)日在立法院接受備詢時直言：「竹科環評不允許取地下水」，打臉王美花說法。

立法院教文會今(11)日邀請科技部長吳政忠報告業務並接受備詢，立委林奕華詢問科學園區有無抗旱準備，吳政忠回應，今年旱災確實準備不足，目前看起來只有廠商與企業自行因應。

立委高虹安表示，絕非每家廠商都有自己的水車或水井，除了開源，節流更重要。

立委黃國書說，擔心缺水恐成為常態，因應旱災，即便有鑿井、再生水、海淡廠與水車等作法，可是科技部作為還是太少，主要問題在於竹科用水吃緊，當中有諸多國際半導體廠，全球都在看台灣如何因應，希望政府能細膩評估缺水的嚴重問題。

黃國書另問，屏東、嘉義科學園區未來將陸續設立，缺水問題是否影響相關建設，吳政忠回應不受影響，新設園區納入幾項要求，包括精緻多元環境，以及「優生活」品質，軟體比例增加，並與在地生活結合；環評也會納入，缺水部分作為相關環評項目，兼顧節能。

立委李德維建議，不只儲水，科技部也應替科學園區備電。他聽聞很多竹科廠商都要自己買電，有些還找不到地方買，呼籲科技部輔導廠商買電。王永壯表示，園區的電力都由電力公司提供，科學園區環評指定要用綠電，如正開發的寶山園區，25%使用綠電。

(旺報 )