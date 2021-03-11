行政院會今（11）日通過財政部擬具的所得稅法「房地合一稅2.0」修正案，將函請立法院審議。行政院長蘇貞昌表示，此次修法是希望有效遏止短買短賣的投機行為，避免不當投機炒作房市增加人民負擔，讓辛苦努力的國民都能早日獲得遮風蔽雨的住所。

蘇貞昌請財政部在此案送請立法院審議後，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並加強對國人說明，讓國人能瞭解支持，並對相關運作繼續提出有效辦法，讓政府的美意及國人的努力能早日獲得好成果。

蘇貞昌指出，為讓人們都有一間遮風避雨的住所，政府除了興辦社會住宅、擴大租金補貼，推動包租代管，更提出「健全房地產市場方案」，希望遏止房價不當哄抬，落實居住正義。

蘇貞昌表示，政府先前提出內政部稽查紅單炒房、修正實價登錄等對策，讓不動產交易資訊更透明。財政部修正「所得基本稅額條例」杜絕鑽營規避不動產交易稅，金管會督促銀行採差別或審慎授信，央行也進行選擇性信用管制，防範銀行信用資源過度流向房地產。

蘇貞昌指出，此次再提出所得稅法修正，就是為了有效遏止短買短賣的投機行為，因此延長期限、增加稅額。同時，也要遏止利用行為，像利用公司股權買賣房屋、以規避高稅率的不當交易及投機行為。

財政部表示，此次針對所得稅法的「房地合一稅2.0」修法，將短期持有定義自2年延長為5年。自然人5年內出售均視為短期持有，2年內交易所得稅率45％、2～5年35％、5～10年20％，超過10年則為15％。

為避免自然人透過設立公司法人規避高稅負，此次修法將境內法人交易房地納入房地合一稅制，2年內出售稅率45％、2～5年35％、逾5年20％。不過，自建自售建商將不受修法影響，仍維持現行營所稅20％。

(時報資訊)