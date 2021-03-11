20歲歐陽娜娜人美又有氣質，才出道幾年就可謂男神收割機，接連和陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤傳緋聞。先前她參加晚會，直播影片曝光。網友虧她長肉不少，疑過年期間吃太好，昨(10日)她在IG分享自己登上封面新照，可見穿著條紋短版緊身衣的她，渾圓上圍曲線全露，加上S曲線及小纖腰，正式宣告從當年的小女孩變成小女人。

歐陽娜娜上月參加微博之夜，選穿黑色西裝俐落外衣，「下衣失蹤」的風格現身，露出一雙美腿，粉絲則驚覺在直播影片中，娜娜頂著一張肉肉圓臉，似跟在IG、微博的瓜子臉大不同，有人笑娜娜是否過年期間吃太好才幸福肥，但也有人緩頰應是衣服過於寬大、鏡頭上顯胖，本人應該好看很多。

歐陽娜娜先前在直播中被質疑發福。（圖／翻攝自秒拍）

過去，歐陽娜娜以大提琴美少女的稱號出道，接連拍了幾部電影和戲劇後，風格也從包緊緊逐漸解封，近日她更接下內衣代言，小露酥胸，被粉絲稱該改名為「歐陽辣辣」。而她先前和周揚青等人上節目《潮流合夥人》，年紀最小的她受到其他人不少疼愛，但卻因擅自進陳偉霆房間拿配件穿搭的舉動，被網友批評簡直像小偷。

對此，周揚青在節目結束後分享歐陽娜娜私下真實一面，說娜娜跟她在錄影前就已經認識是朋友，但兩人經由節目後友情又增溫，在周揚青心中，娜娜鏡頭內外都是天使，「我有時候都會想，如果我是個男生該多好啊～那我一定要把娜娜娶回家！因為她擁有著屬於她這個年紀的女孩子一切的美好。她善良又可愛」，看到娜娜被網友罵，周揚青一度想要發文反駁，「可是娜娜說，沒事的濛濛，罵一罵就過去了，你如果說了你也會被牽連…不懂這麼好的姑娘為什麼會被罵，她只是跟我們每一個人都特別好，而大家也都真心地當她妹妹一樣地寵她和喜歡她～她是我們的團寵」。

(中時新聞網)