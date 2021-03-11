澎湖縣環保志工陳盡川所有的「金合全66號」船舶於去年10月間遭縱火燒燬，全案澎湖地檢署11日偵查終結，許嫌等6人共同涉犯放火燒燬他人所有物罪嫌提起公訴。

檢方指出，被害人陳盡川為從事海洋生態保育志工，協助執法單位為情資預警、巡邏埋伏或協力出海，卻因此招致兩名許姓嫌犯等漁民心生不滿。

嫌犯為避免非法捕撈行為持續遭監控取締，竟共同謀議以集資方式雇人燒燬陳盡川的「金合全66號」，教訓被害人使其無船可用。

許嫌邀集郭嫌、陳嫌、蔡嫌等人共謀放火燒船計畫，109年10月16日凌晨1時許，駕車前往「金合全66號」船舶所在位置，將破布置於船艏甲板處，潑灑汽油燒船，同日凌晨2時32分許，民眾發現報警，幸撲滅火勢。

警方迅速破案，許嫌2人集資雇凶縱火，於事後勾串證人、湮滅證據，且到案後均否認犯行、毫無悔意，更拒絕供出其他幕後金主，建請法院從重量刑。

另，郭嫌、陳嫌、蔡嫌、陳嫌等人雖曾一度否認，終究坦認犯行並繳回犯罪所得，建請法院予以適當刑度以示懲儆。

(中時 )