【LIVE直播】陳吉仲赴經濟委員會報告備質詢 part.2｜2021.03.11

台灣國際農業開發股份有限公司(台農發)由農委會輔導成立，目標建立完整的國內外銷售管道，然而截至去年虧損已逾1億，超過資本額的一半，國民黨主席江啟臣表示，農民最擔心的就是農產賣不出去，「你比台農發厲害，4天就賣出近4.2萬公噸鳳梨，比台農發4年成績還好，台農發真的可以廢了。」

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委進行相關專案報告並備質詢。

江啟臣表示，農民最擔心的兩件事不外乎就是天災與貨賣不出去，這涉及行銷的問題，農產品要賣到其他地方要求真槍實彈，也就是到底有沒有實際拓展市場的能力，但不是所有行銷都靠政府補助，尤其是高額的運費補助，這哪能證明你有什麼能力？

江啟臣指出，台灣以小農為主，政府必須要知道我們的比較利益在哪，過度的補助就會出現農民搶種以及產銷失衡，真正的解決之道是去了解什麼樣的水果適合運到什麼目標市場銷售，政府在使用最少的資源下讓台灣水果打出成績，這才是我們樂見的。

江啟臣質疑，這次鳳梨被大陸禁止，台農發做了什麼？「你比台農發還厲害，4天賣將近4.2萬公噸鳳梨比台農發4年業績還好，台農發真的可以廢了，這樣的公司毫無作為根本瀆職，監察院該不該查？」

談到提升農產優勢，民進黨立委邱議瑩質詢談到，農委會應該要推動符合國際規格的冷鏈物流以及包裝場，現代化的一條龍作業應交由台農發負責。陳吉仲說，屏東農業生物科技園區目前已完成第一期，桃園市未來也會建置逾10公頃的冷鏈物流，至於一條龍作業，台農發已和某具規模的冷鏈物流業者在推動。

(中時 )