國內紙鈔面額中，200元與2000元都相對少見，一名男子日前去吃早餐時，收到早餐店老闆找給他的200元鈔票，將它拿去超市消費時，店員卻遲遲不收，還要再三向其他店員確認後才肯結帳，讓男子很不解，上網詢問「真的有店家不收200元跟2000元新台幣的八卦嗎？」

這名網友昨天在PTT八卦版指出，200元跟2000元鈔票是現金交易時很少用到的貨幣，昨天他吃早餐時老闆結帳找給他一張200元鈔票，還問他「找200元給你OK嗎？」，讓原PO心中覺得古怪，趕緊到超市購物把200元鈔票找開，結果結帳時店員真的問其他同事「欸？這可以收嗎？」，同事回答「可以啦，我昨天才收一張」，聽到這對話讓原PO很傻眼，難道真的有店家不收200元跟2000元鈔票？

對此，網友紛紛留言，指出店家不想收200元根2000元鈔票，是因為這2種鈔票較少見，怕拿到偽鈔，「店家跟客人都怕拿到假鈔，兩邊都不收根本不能流通」、 「真的很多拒收…」、「之前去賣場拿兩百鈔票要付錢，收銀員也在問一樣的問題」、「我被拒收過」、「不能拒收，但他可以不賣」、「流通量太少很多人沒看過啦，平常幾個月也拿不到一張」。

甚至有人分享他的經歷，「過年前有次去提款機領2萬，結果吐出10張2000元，當場傻眼，又跑一趟銀行全換成1000元」。

(中時新聞網)