隨著疫情趨緩，為振興就業，新竹市政府及勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓1樓，合辦2021新竹市年後首場聯合徵才活動，總計有28家廠商、提供1284個職缺。

市府勞工處長黃錦源表示，此次徵才活動參與廠商包括有晶元光電、昇陽國際半導體、矽格、微笑單車及大魯閣等28家企業，提供各類工程師、技術員、門市行政人員等共計1284個職缺，現場亦有企業專人解說，提供最新求職、職缺等第一手相關訊息，讓求職者能夠更加順利投入職場。

黃錦源同時指出，今天的徵才活動特別選在身心障礙者就業綜合大樓辦理，大樓內設有就業服務中心、職業訓練教室、庇護工場等，提供職訓、就業媒合與申請相關補助等服務，盼提升身障者就業率，打造就業無礙的幸福城市。

現場民眾余小姐表示，目前在半導體業工作，因為假日在大學進修，想換可以兼顧學業的工作，希望之後可以有好消息。

楊小姐則表示，之前去新竹就業中心請領失業給付時獲知此場徵才活動訊息，希望找製圖相關的工作，對薪資待遇沒有絕對期待，就算低薪資或是工作辛勞，只要能獲得成就感而且未來發展性高就好。

新竹就業中心主任陳玉秋表示，現在正是求職轉業的好時機，今年1、2月對人力需求非常高，平均每1位民眾都有2.3個工作機會，歡迎想就業或轉業的民眾多多利用就業中心的各項資源。

就業服務最新活動訊息，可上勞動部勞動力發展署桃竹苗分署徵才活動網站（https：／／reurl.cc／pm9Dq4）查詢。

(中時 )