台酒停產紅標米酒，為了避免民眾誤會，引發「米酒之亂」台酒表示，停產的是透明罐裝的紅標米酒，售價是40元，多用來飲用非料理用，民眾平常煮麻油雞、薑母鴨用的米酒繼續販售，請民眾勿擔心。

台酒昨日宣布停產紅標米酒，民眾直覺都以為平常拿來料理如煮薑母鴨、麻油雞的「紅標米酒」要停產了，甚至有民眾向台酒詢問相關的事情。

所以台酒今日再度出面說明，要停售的是「特級紅標米酒」，其外包裝是透明罐裝，紅色標籤售價是40元，台酒解釋，特級紅標米酒多是拿來飲用，少部分才拿來料理

而民眾平常拿來煮麻油雞、薑母鴨的米酒則是「紅標料理米酒」其外包裝是半透明罐、容量是0.6公升，酒精濃度19.5度，售價為27元，其正常生產與銷售。

台酒指出，民生用米酒系列產缐在花蓮、宜蘭、台中、屏東4個米酒工廠一切正常生產。

這次調整的「特級紅標米酒」，主要是因公司另有同質性高的紅標純米酒，價差只5元，口感更受消費者喜愛，目前根據內部資料，兩款在市場上銷售比為7 比3，紅標純米酒更受歡迎，這是因應市場機制的調整，可讓生產線安排更順暢。

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(中時 )