日本311大地震正好屆滿十周年，中華文化總會邀請日本藝術家奈良美智來台舉行特展。蔡英文表示，台灣和日本在災害中攜手扶持、謹記震災傷痛，期待台灣與日本更要繼續在當前的挑戰中相互扶持，政府也會致力於反省核能發電的代價，加速落實能源轉型。

蔡英文日前已於官邸中接待奈良美智，這次特地參加特展開幕記者會。蔡英文表示，這陣子她在Twitter上，看到奈良美智先生不斷分享他在台灣隔離和布展的種種心得。

她表示，看到奈良美智這次特別為台灣創作的作品：「朦朧潮溼的一天 Hazy Humid Day」，相當感動，也非常感謝他的用心，這次能夠到台灣來展覽，是很多人的努力，最重要的是，台日很長時間一起共同累積出來的友情，尤其在311震災之後，大家更深刻體會到相互之間的協助跟溫暖。

蔡英文指出，今天也是311震災滿十年的日子，十年前台灣人和日本人一樣，都深深受到震撼，但也在災害當中，緊密地攜手扶持；十年後的今天，台灣和日本台灣交流協會一起規畫了「台日友情年」系列活動，包括奈良美智特展、在華山文創園區的「東北友情特展」和音樂會市集，都是希望台日間的友誼，可以長長久久。

蔡英文強調，作為執政者，政府也會致力於反省核能發電的代價，加速落實能源轉型，期許同處於太平洋一側的台灣跟日本，既能永續發展，也可以把握住再生能源所帶來的機會。

(工商 )