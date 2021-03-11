內政部長徐國勇今日赴立法院進行工作報告，他指出，2020年全國核准改建計4萬199戶，較2019年的2萬2,842戶，將近翻倍成長，政府持續增加重建誘因，於2020年11月10日修正發布「都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法」，鼓勵小型重建基地（未達200平方公尺）整合鄰地擴大重建。

為加速都市高風險建築物重建更新，內政部提出「都市更新條例」第57條、第61條、第65條條文修正草案，簡化拆除或遷移協調程序，並放寬容積獎勵額度上限等規範。該條例草案經行政院於2020年12月28日函送立法院審議。

社會住宅方面，國家住都中心今年將推50案、超過1萬5,000戶社會住宅，全數社會住宅取得綠建築、智慧建築與耐震等3大標章。截至2021年2月底止，發包中及已決標的共4,592戶，均將以3大標章之規格興建，以提供國人安全有品質之居住空間。

而為因應國土計畫管理體系於2025年全面實施，為保障民眾合法權益，2020年9月14日訂定發布「實施國土計畫管制所受損失補償辦法」，對於非都市土地既有合法建築物或設施配合遷移者，應發給「遷移補償費」；另既有合法可建築用地變更為非可建築用地者，得申請「變更補償費」，以兼顧民眾受損權益及國土永續。

內政部也指出，在建築結構安全方面，2021年1月1日修正施行「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」第11點及第19點與「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴(石)檢測及訓練實施要點」第5點及第6點規定，已明確規範建商販售之預售屋建材，不得使用電弧爐煉鋼爐碴(石)，以及混凝土供應者應辦理爐碴(石)自主檢測，以確保建築結構安全。

同時自2021年1月1日修正施行之「建築技術規則」建築設計施工編第46條之6條文，已要求新建或增建之連棟、集合住宅，分戶樓板須符合一定隔音性能，以維護安寧居住環境。

(工商 )