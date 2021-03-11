永豐金控11日舉行2020年第四季法說會，永豐金控總經理朱士廷宣布2021年五大營運重點包括：強化資產配置、提升經營效率；擴大核心業務規模；衝刺海外收益，持續布局海外市場；積極推展數位經營；深化公司治理、永續發展與風險控管。

朱士廷表示，永豐金2020年稅後盈餘122億元，雖受疫情影響較2019年衰退2.2﹪，但銀行利息淨收益185.4億元、手續費淨收益140.7億元均創歷史新高，另外，金控資產總值也突破2兆元（銀行1.89兆元）已邁向新的里程碑。今年提出的五大營運重點，以更深化的營運方向，期許今年會有更好的表現，回饋給股東。

在強化資產配置、提升經營效率方面，朱士廷表示，未來將持續調整金控及子公司的資產負債結構，除銀行、證券力求獲利穩定外，其他子公司業務轉型亦為重點。此外強化最適化轉投資架構，提升集團資本運用效率，預計2021年底金控及子公司家數將由2020年底的24家減少至22家，將不是主要營運引擎的公司作整理，如香港原有三個證券子公司：證券亞洲、資產管理、金融服務，為了有綜效作整併。

在擴大核心業務規模方面，朱士廷表示，銀行重點工作為拉升核心收益、並以經營數位帳戶迎戰數位金融變革，包含精進資產負債管理、優化存款結構、經營海外市場、開展高端理財以及重點經營數位帳戶。證券今年的重新將擺放在擴大市占率、提升穩定性獲利，還有推動純數位經營模式；架構資訊核心系統，作業集中運營。

在衝刺海外收益，持續布局海外市場方面，朱士廷表示，海外淨收益佔比已由2019年24％提升至2020年的30％，2021年海外業務發展方針將力拚轉型、增加收益，2021年開始推展越南零售金融業務，並持續優化跨境合作模式，強化在地化與國際化人力資本，拓展國際化業務，打造區域平台。此外，銀行新加坡分行預計於2021年底前開業，海外據點方面將持續有序布點。

積極推展數位經營方面，朱士廷表示，強化內外部數據彙集分析，以永豐AI團隊及成大產學合作基礎持續發展，聚焦發展AI各領域落地應用。此外，於重要人力負擔大的營運作業導入自動化、雲端與先進研發系統。另外，基於「大戶Ｘ大戶投」的合作的成功模式，大戶投2020年線上開戶數達56,597戶，未來持續以理財/理債為核心，串接發展經營理財生態圈，並持續擴展開放生態平台。

深化公司治理、永續發展與風險控管方面，朱士廷表示，永豐2020年在ESG的努力獲得國內外機構的肯定，2021年將持續爭取國際認可ESG位居領先地位，依循SASB準則建立國內首家針對上市櫃公司的ESG評等標準。

(工商 )