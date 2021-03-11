為減緩地球暖化，玉山金控連續第3年於植樹月，攜手林務局推動「一生一樹 玉山植樹」計畫，(10)日玉山銀行總經理陳茂欽號召超過50位玉山志工共襄盛舉，在基隆市信義區國有林地親手種下森氏紅淡比、相思及大頭茶等原生種樹苗，期望喚起大家對土地的關懷，為減緩溫室效應盡一份心力。

玉山銀行總經理陳茂欽表示，玉山長期關注環境永續議題，以實際行動響應「聯合國永續發展目標SDG13氣候行動及SDG15陸地生態」，推動「一生一樹 玉山植樹」造林計畫。今年，認養位於基隆市信義區、暖暖區、新北市雙溪區的國有林地及及新北市三芝區的海岸林，面積合計7.15公頃，栽植光臘樹、青剛櫟、楓香、相思、紅楠、紅淡比等本土樹種，將整地後栽植林木，完成10,000株台灣原生樹苗的栽植撫育工作。

此外，也結合金融本業，邀請「玉山御璽卡」卡友共同響應節能減碳，申請電子帳單或簡訊帳單之e化顧客，每筆一般消費將提撥0.2％簽帳金額捐助「一生一樹 玉山植樹」計畫，讓顧客也能有機會對環境做出貢獻。

林務局羅東林區管理處副處長鄧江山表示，近年來透過民間參與的力量，營造多樣豐富的森林生態環境，提高森林的公眾效益，感謝玉山以實際行動認養國有林地造林，推動森林及環境資源復育，增加林地覆蓋，維持國土保安效益。

玉山金控「一生一樹 玉山植樹」造林計畫，累計植樹面積已達24.85公頃，種下了逾40,000棵台灣原生樹種，估計每年可吸附720.9公噸的二氧化碳，若以1座大安森林公園1年吸收389公噸二氧化碳估計，約相當於1.8座大安森林公園的減碳量，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質及維護生物多樣性。

玉山金控長期投入環境與生態保育，包括連續11年支持世界清潔日(Clean Up the World Weekend)、地球一小時關燈活動及連續8年與陽明山國家公園共同推廣蝴蝶棲地保育與環境教育等。另外，也從金融本業出發，將環境、社會與公司治理(ESG) 融入企業營運，全面發行零碳信用卡、導入赤道原則、發行綠色債券，積極接軌國際永續發展趨勢，期望從企業自身出發，拋磚引玉，與大家共同邁向減碳、健康、樂活的美好社會。

(工商 )