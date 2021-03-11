市長林右昌11上午前往正濱國中的「成長非營利幼兒園」視察。（陳彩玲攝）

市長林右昌11上午前往正濱國中的「成長非營利幼兒園」視察。（陳彩玲攝）

基隆市政府不斷擴展平價教保，今年增設5所非營利幼兒園，平價幼兒園比例在基隆將突破7成，其中正濱國中的「成長非營利幼兒園」斥資7152萬元，進度83％，市長林右昌11上午前往視察，預計8月啟用，將招收122名幼童。

林右昌指出，「成長非營利幼兒園」有別於一般校舍方正的刻板形象，整體建築物採六邊形結構搭建，搭配大面積開窗導入戶外光景，讓幼童就像小蜜蜂一樣穿梭其中，預計8月可以啟用，也希望趕在新學年前開放招生，初估開設5班、招收122名幼童。

林右昌表示，目前基隆市2-5歲幼兒計9840名，其中就讀平價幼兒園的幼兒計4984名，佔全市入園幼兒比率高達69.1％，為全國第一名，今年更爭取中央前瞻計畫經費，於暖暖區、中正區、中山區、安樂區再增4所非營利幼兒園，全市非營利幼兒園名額增加至926名，將使公幼、非營利及準公共化等平價幼兒園名額達到5668名，佔全市入園幼兒比例近七成，傲視大台北首都生活圈。

林右昌說，市府大力推廣公幼、非營利及準公共化等平價幼兒園，希望能減輕家長的負擔，讓家長可以把孩子安心地交給平價幼兒園， 5間非營利幼兒園都將在今年上半年完工開放招生，在5月1、2日與本市的公幼、準公幼同步辦理線上招生及報到作業。

教育處處長林祝里說明，非營利幼兒園寒、暑假期間持續提供托教服務，平日也有課後延托服務，8月起每月收費2500元，免收註冊費，明年8月將再降價為每月2千元，第二胎加碼補助每月1千元，第三胎幼兒、低收入戶及中低收入戶子女免費。

(中時 )