Junior與梁湘華出席新戲首映。（大愛台提供）

韓宜邦（Junior）11日出席大愛劇場《飄洋過海來愛你》新戲首映，劇中是寵妻魔人的他，被問到現實中是否也有跟空姐女友結婚的想法，他突然表示：「分手一段時間了！」不過去年九月兩人還被拍到同遊淡水，女友當時陪他散心度過失去好兄弟黃鴻升（小鬼）的痛，對於分手多久，他沒明確回應，因為要趕拍三立八點檔，隨即跟經紀人離開。

由於兩人交往7年，一直被認為感情穩定，突然分手相當令人意外，被問是否有小三、小王問題？Junior說，沒結婚哪來的小三、小王，但表示兩人是和平分手。是否因「結婚共識」問題卡關？他則沒有回答。他說，對方是圈外人，不該被跟拍、被討論，這些本來就不是她該承受，所以一直很低調。他在《天之驕女》與林萱瑜配對一起同甘共苦，戲外也經常放閃，之前跟同劇的吳婉君也感情不錯，還一起經營YT頻道，與同劇女演員都相處愉快，不料戲外卻感情觸礁。

(中時 )