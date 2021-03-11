美國消費者物價指數（CPI）仍然溫和，緩解了市場對通膨的擔憂，在外資大買帶動下，周四南韓股市結束連續5天的跌勢，並創下兩周來最大單日漲幅。

終場南韓KOSPI指數大漲1.88%，收在3,013.70點，早盤一度勁揚 2.37%。

分析師表示，美國2月CPI數據顯示通膨壓力不如先前所擔憂，讓投資人鬆了一口氣，美國公債殖利率應聲回落，而亞洲股市隨美股上揚。

南韓3月1至10日的出口額較去年同期大幅成長25.2%，為市場帶來更多提振。

主要大型股全面走強，三星電子終場上漲1.36%，SK海力士大漲3.01%，電池大廠LG Chem與三星SDI分別飆升5.39%與8%，製藥大廠三星生物製劑與Celltrion分別漲4.38%與2.63%。

今日外資大舉買超韓股1.7兆韓元，散戶賣超1.1兆韓元，機構投資人賣超5900億韓元。

韓元收漲0.60%，報1,135.9兌一美元。

(時報資訊)