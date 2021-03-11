韓國健康產業發展協會(Korea Health Industry Development Institute, KHIDI)11日指出，在新冠疫苗爆發期間，韓國保健與化妝品出口在2020年時飆升38％左右，並創歷史新高。其中，消毒殺菌產品的出口，更是破天荒暴增37倍。

根據KHIDI這份最新數據，韓國藥品，化妝品與醫療器具的海外出口金額達217億美元，年增38.3％，寫下歷史新頁。

新冠疫情，讓使用生物技術來研製的藥品生物製藥，冠狀病毒檢測試劑與其它疫情相關醫療設備的出口創紀錄地激增。

2020年，藥品出口達84.3億美元，比2019年大增62.6％，其中消毒殺菌產品的出口暴增37倍，達2.58億美元。其中，德國是韓國藥品出口的最大市場，其次是美國與日本。

2020年，由于海外新冠病毒檢測試劑需求大增，醫療設備出口金額達57.0億美元，年增44％。

同時，化妝品出口金額也成長15.6％，達75.7億美元。中國大陸進口最多韓國化妝品，其次是香港，美國與日本。

(時報資訊)