佳世達(2352)旗下顯示科技領導品牌明基BenQ，今日「快樂科技再進化」新春發表會中分享新市場策略，瞄準家庭、職人、商用、教育四大場域，推出多款應用創新生活的產品。明基亞太股份有限公司台灣區總經理楊士良表示，今年仍持續看到WFH的商機，全年營收挑戰2位數年增。雖然上游持續有缺貨的壓力，但第一季目前沒有被影響，第二季會比較挑戰。明基會努力追貨，明基今年也透過集團（佳世達）和拍檔(3097)合作打入連鎖餐飲，透過聚碩(6112)打入企業的合作，提高附加價值。

楊士良表示，目前明基的主要產品線包括:螢幕、投影機、大型液晶和燈具及觸控顯示器。其中螢幕的營收仍是主軸，約2~3成左右。今年燈具是重要產品線，目標2~3成的年成長。

明基BenQ是佳世達百分百的轉投資，去年營收約在300億元左右，占佳世達比重約15.6%。現任總經理楊士良於2005年加入明基電通，擁有15年以上的管理、產品規劃、市場營銷以及數位轉型等跨領域經驗。於2020年9月正式接任台灣區總經理。

楊士良畢業於交通大學，擁有經營管理所碩士學位。2005~2009年任職資訊顯示產品事業本部產品管理部主管，負責液晶顯示器的產品研發及規劃。2011~2017年擔任BenQ大型顯示器產品事業處處長，延伸專業領域至市場營銷，負責大型液晶的產品規劃管理及台灣市場銷售經營；同時於2015~2017年再度跨領域，兼任全球總部數位行銷部主管，推動BenQ全球電子商務的進展，建立Amazon產品內容及站內行銷的優化策略，同時催生品牌電商，導入數據分析，提高行銷效益。

2017年起派任BenQ北美區擔任資深處長，負責美國與加拿大地區消費性產品的行銷與銷售，任職期間為北美帶來25%以上的銷售成長，並大舉提升4K家用投影機市佔至第二名。2020年9月回台正式接任台灣區總經理。

(時報資訊)