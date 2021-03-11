天團天后們歡迎有心延續泰興宮客語誦經的朋友加入。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

台中市客委會主委江俊龍感謝協助策展的單位，並歡迎民眾到東勢客家文化園區看展。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

祈福卡掛滿樹。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

祈福卡更有以泰文、韓文書寫。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

為感謝東勢大茅埔泰興宮8位客語誦經團師姐保存傳統文化的努力，及在地鄉親集體展現以祭典闡述地方客庄特有的龍神文化，呈現「山城執人─大茅埔誦經團特展」與「龍神山水祭地方展」等2主題特展，台中市客委會11日於東勢客家文化園區舉辦感恩會，藉由分享聚會感謝策展團隊並邀請民眾踴躍觀展，深入了解在地客庄的信仰文化。

目前正在東勢客家文化園區展出「山城執人─大茅埔誦經團特展」與「龍神山水祭地方展」受到許多在地居民與遊客的喜愛，兩場特展由深耕在地的大茅埔調查團、長期致力空間活化與街區經營的喜埕公司，聯合「范特喜候鳥計畫」的大學生們共同協助策劃而成，呈現東勢客庄獨特的人文、生態與信仰哲學，展場天井下的祈福區掛滿訪客寫下的心願祈福卡，字字句句都是溫暖而堅定的正能量。

台中市客委會主委江俊龍表示，深受誦經團師姐們的堅持所感動，客委會藉由不老客作種計畫、《聽看臺中客》半年刊採訪，希望守護山城珍貴的文化資產。客家文化除語言外，客庄生活處處都是迷人的景致，深藏人文底蘊。

江俊龍提到，東勢在地擁有獨特技藝的執人、傳統的宗教信仰、依山傍水而產的香甜水果都有故事，很高興看到在地青年回鄉挖掘，與當地的耆老請益，青銀合作共同帶動社區，讓客庄精彩的故事持續流傳。

江俊龍說，喜埕公司聯合范特喜候鳥計畫，共同帶領青年學子進入社區，利用設計、行銷與美學等各方專長，將文史資料與地方信仰實體化為祭典，成為看得見的美！希冀未來有更多的客家故事能被發現、整理，藉由客委會與園區的展覽空間呈現給大家。

大茅埔調查團團長吳哲銘表示，近年談地方創生，「回到家鄉找到根」是很開心的事；誦經團班長劉玉鳳師姊感性分享「堅定的信仰讓我們不畏辛苦，只有感謝」。

喜埕公司鍾俊彥總經理與潘冠呈協理表示，去年一整年感謝大家的協力，今年將有新的「候鳥計畫」在東勢繼續進行；參與候鳥計畫的子萱同學認為回到自己的家鄉，藉由參與這次的計畫更認識東勢。子系設計孫文駿設計師分享策展理念，藉光影變化、顏色搭配呈現豐富的故事，全場互動熱絡，場面十分溫馨。

江俊龍代表台中市長盧秀燕感謝今日所有到場的與會者，並期盼這場堅持了30多年的「神明演唱會」能加場，繼續誦唱。

台中市委會表示，本次特展從參觀人數及掛滿包括泰文、韓文在內的祈福卡可看出反應熱烈，今天宣布將延長展出日期至6月30日止，歡迎各界朋友把握機會前往觀展，更推薦直接前往東勢大茅埔村落參拜泰興宮三山國王、走讀水圳文化，在村里遇到誦經團師姐們，不妨打聲招呼與他們聊聊，見識「天團」、「天后」們的「女力」，肯定收穫滿滿。

(中時 )