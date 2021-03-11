蘇揆上午聽取「國片振興與輔導成果」，文化部簡報指出，去年國片表現亮眼，國片觀影人次達381萬人次、國片總票房達8.77億元，國片票房市占率達17.02％，皆突破往年新高。蘇揆則說，導演李安昨天告訴他，現在全世界的電影人都跑到紐西蘭去拍電影，以台灣條件可效法紐西蘭提供稅制優惠鼓勵。

蘇揆說，他是一個很愛看電影的人，常沉迷於電影，台灣有最能感動人心的故事，每一個故事、每一個成就背後都有很多人的辛苦付出，這些成果如果能夠拍成影片，那種感動會是歷久彌新，而且是刻骨銘心的。

蘇揆話鋒一轉也提及，昨天晚上，李安告訴他，現在全世界的電影人都跑到紐西蘭去拍電影。因為紐西蘭用優惠的稅制給鼓勵，而且場景也好；紐西蘭才400多萬的人口，但現在全世界的電影拍攝大都集中在那裡，相較之下，我們有2300多萬的人口，而台灣從海邊到山頂的風景，只需要一個小時的交通時間，我們應該有足夠的條件，來效法紐西蘭的做法。

蘇揆期勉文化部影視司，要能夠有效執行相關預算，能夠給予電影人更多的幫助，而且不論是法律面或是制度面，要從各方面加強，各部會也都要配合辦理，希望能夠培養出一代又一代最好的導演。

(中時 )