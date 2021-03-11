81歲黃姓老翁，載著妻子，逆向騎上中投公路，大里分駐所獲報，員警火速上中投，護送二夫婦到平面道路。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

騎機車騎上高速公路，導致意外時有所聞，台中市大里日前發生一位81歲黃姓老翁，不小心逆向騎上中投公路，中市警局霧峰分局大里分駐所員警據報，十萬火急前往尋找老翁，幸在南下2KM處，發現黃翁夫婦，趕緊開啟警報器以警示後方來車，護送老翁下最近的閘道，幸即時救援，讓老翁家人十分感謝。

據悉，家住霧峰的黃翁，因其妻眼睛有礙，需到醫院診治，因此騎著機車，載妻子從住家北岸路到市區就診，不知何故騎上中投公路，渾然不知，路上有其他駕駛員，發現二夫妻逆向騎在中投公路上，狀況危險，向警所報案。

大里分駐所接到報案，巡佐洪弘寬、警員許淑君立即開著巡邏車，上中投尋找，最後在2KM處發現老夫婦逆向騎著重機車，由於快速道路車速快，員警開啟警報器，警示後方來車，並迅速護送二夫婦至平面道路。

黃翁表示，不知道逆向騎上快速道路，頻頻向員警道歉，員警見高齡81歲的黃翁，還騎機車載妻子，實在危險，於是通知其家屬來載二老前去就醫，雖然警方還是依法開出交通告發單，家屬仍然十分感謝警方能迅速保護老夫妻，平安下平面道路，避免遺憾發生。

霧峰分局長陳家銘表示，現代3C輔助器材方便，駕駛人不少人依賴導航，有不少機車騎士，常因導航引導誤入國道、快速道路，建議騎士使用導航，務必選擇機車模式，方能避開高速公路、快速道路，若騎士發現誤上國道，應開啟方向燈警示後方來車、盡速靠路肩，並至護欄外等候救援。

(中時 )