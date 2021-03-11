中油與工業技術研究院於11日工研院簽訂「台灣地熱區地下探勘技術深化及資訊交流合作意向書」，雙方在簽訂合作意向書後將共享專業技術，強化地熱地質概念模型之精準度，提升鑽井成功率及地熱電廠建置與發電量，厚植國家地熱資源的開發與利基，以加速能源轉型之政策目標。

中油表示，早在50、60年代，中油即在全台各個具有地面徵兆的地熱區進行地熱探勘，鑽鑿34口地熱探井並公開資料，是現今民間地熱業者參與地熱探勘之基礎評估資料。107年底，中油開始在宜蘭縣仁澤地區鑽2口地熱探井，109年於宜蘭縣土場地區再鑽2口地熱探井，接下來110年將繼續在土場鑽3口地熱探井，以加速宜蘭地區之地熱資源開發。

為推動能源轉型與開發地熱資源，在經濟部能源局支持下，工研院長期投入地熱資源的物理探勘與關鍵發電技術開發，在地熱領域累積雄厚的專業技術與資源，並輔佐民間地熱業者從事地熱探勘工作多年。

中油指出，地熱發電係以水作為媒介，將地球內部的熱能導引至地表，利用高壓蒸汽推動發電機組24小時連續發電，具備潔淨能源與基載供電的特性，被視為21世紀重要的再生能源之一。但地熱資源位於地表下，有探勘風險且投資金額大，必須藉綜合研究評估相關地表和地下地質資訊，才能提高鑽獲具經濟價值地熱資源之機率。

為展現積極推動地熱能源決心，中油與工研院簽訂這份地下探勘技術深化及資訊交流合作意向書後，雙方將互相分享專業技術與資訊，期能加速地熱開發與研究的發展與速度。

(工商 )