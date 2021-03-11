距離母親節還有近兩個月，通路母親節預購活動已陸續開跑！萊爾富11日宣布，即日起推出「愛獻媽咪」和「寵愛媽咪」雙封面母親節專刊預購活動，共網羅近百款商品，有超商獨家甜點、名店蛋糕、3C生活家電、卡通肖像、涮嘴好食、深夜食堂、鮮甜果物等，售價從79元～39,800元，滿足民眾日常下午茶及母親節孝親送禮需求。

萊爾富表示，母親節檔期向來是超商上半年度強打的重頭戲之一，今年特別網羅11款超商獨家人氣甜點，包含月亮奇司系列的弦月奶酪禮盒綜合款、奇司奶凍，還有櫻桃爺爺系列的沙哈蛋糕、冰紛舒芙蕾禮盒、焦糖蛋糕、德式巧克力，以及樂凡經典紫芋蛋糕、一之軒比利時黑紳士和艾波索芋見無限乳酪等。

另外，為滿足對麩質食物過敏族，萊爾富也獨家推出100%無麩質的純米蛋糕達克闇黑工場系列的香米紫芋裙擺搖搖、黑金芝麻香米蛋糕，提供顧客另一種選擇。同時，萊爾富也導入百貨專櫃名店蛋糕恬品軒夏威夷果仁蛋糕，還有米迦橙心層意蛋糕等。

此外，在3C生活家電方面，萊爾富指出，今年特別引進人氣女星代言的家電好禮高島愛舒服小沙發粉色、廚房煮飯神器大同TATUNG 10人份電鍋，以及小資媽媽最愛的歌林隨行杯冰沙果汁機，就連時尚手機三星Galaxy S21+5G也有，滿足各式送禮需求。母親節專刊預購活動從即日起至5月4日止。

萊爾富並指出，3月24日至4月20日期間會員使用HiPay聯邦或聯邦信用卡，單筆滿250元就送50元刷卡金（限量4萬組，需登錄，HiPay及信用卡合併計算，每戶限回饋乙次）；會員單筆消費滿100元就送茶葉蛋乙顆（不累贈），累計滿10筆加抽市值約6萬元的壹台兩黃金條塊等。以上消費菸品及代收、代售除外。

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