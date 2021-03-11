內政部部務會報今日通過，修正放寬申請房屋租金補貼的所得標準及無自有住宅認定標準，同時刪除購屋及修繕補貼貸款年限限制，且增訂展延寬限期等彈性措施，以加強保障弱勢民眾。

內政部指出，「身心障礙者房屋租金及購屋貸款利息補貼辦法」修正案中，把現行身心障礙者，申請房屋租金補貼所得標準，放寬為家庭總收入平均分配全家人口「未達當年度每人每月最低生活費2.5倍」或「未超過台灣地區平均每人每月消費支出1.5倍」，2項標準符合其中1項即可。

每人最低生活費，每個縣市依照各地情形不同而有不同標準。以桃園市為例，2021年每人每月最低生活費2.5倍標準為3萬8,203元，而台灣地區平均每人每月消費支出1.5倍標準為3萬4,322元，所以當地的身心障礙家庭只要家庭總收入平均分配全家人口低於3萬8,203元就可申請。

以台南市為例，2021年每人每月最低生活費2.5倍標準為3萬3,260元，而台灣地區平均每人每月消費支出1.5倍標準為3萬4,322元，所以當地的身心障礙家庭只要家庭總收入平均分配全家人口低於3萬4,322元就可申請。

由於所得標準放寬，符合資格者可能會增加，考量地方政府編列預算時程，本項放寬規定將自2022年1月1日施行

內政部也表示，由於「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」對無自有住宅的標準，已增訂「持有政府公告拆遷宅」或「持有毀損面積五成以上且須修復始能使用的未保存登記住宅」等2種情形，並刪除「且戶籍未設於該處」的限制。故這次也同步配合修正「身心障礙者房屋租金及購屋貸款利息補貼辦法」及「低收入戶及中低收入戶住宅補貼辦法」，以維護弱勢家庭的居住權益。

現行「身心障礙者房屋租金及購屋貸款利息補貼辦法」及「低收入戶及中低收入戶住宅補貼辦法」對於貸款年限及寬限期皆有限制，即便承貸金融機構同意展延貸款年限或寬限期，但都因為現行規定而無法配合辦理。

考量貸款利息補貼時間較長，可能有民眾因無法維持原工作收入，而影響還款能力。因此，這次也修正放寬貸款年限由申請人與承貸金融機構議定，如有展延寬限期需求，展延期限亦授權承貸金融機構決定是否同意。

「低收入戶及中低收入戶住宅補貼辦法」及身心障礙者房屋租金及購屋貸款利息補貼辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。另「身心障礙者房屋租金及購屋貸款利息補貼辦法」有關所得標準放寬規定，考量地方政府編列預算時程，將自2022年1月1日施行。

(工商 )