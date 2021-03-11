大陸網路巨頭、搜尋一哥百度將在12日在香港招股，據統計香港券商總共預留至少1千億港元的保證金額度，準備瘋搶百度股票。

香港經濟日報指出，百度赴港二次上市有利點燃港股的新股認購情緒，報導統計，各大券商為百度預留大規模保證金，耀才至多預留500億港元、輝立至多預留150億港元、信誠至多預留150億港元、大華繼顯至多預留200億港元。

宣布通過港交所聆訊後，百度美股9日收盤大漲13.58%，但10日再走弱，收盤跌3.46％報255.14美元，當前市值856.32億美元。

(工商 )