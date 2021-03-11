大陸網路巨頭、搜尋一哥百度將在12日在香港招股，據統計香港券商總共預留至少1千億港元的保證金額度，準備瘋搶百度股票。
香港經濟日報指出，百度赴港二次上市有利點燃港股的新股認購情緒，報導統計，各大券商為百度預留大規模保證金，耀才至多預留500億港元、輝立至多預留150億港元、信誠至多預留150億港元、大華繼顯至多預留200億港元。
宣布通過港交所聆訊後，百度美股9日收盤大漲13.58%，但10日再走弱，收盤跌3.46％報255.14美元，當前市值856.32億美元。
(工商 )
大陸網路巨頭、搜尋一哥百度將在12日在香港招股，據統計香港券商總共預留至少1千億港元的保證金額度，準備瘋搶百度股票。
香港經濟日報指出，百度赴港二次上市有利點燃港股的新股認購情緒，報導統計，各大券商為百度預留大規模保證金，耀才至多預留500億港元、輝立至多預留150億港元、信誠至多預留150億港元、大華繼顯至多預留200億港元。
宣布通過港交所聆訊後，百度美股9日收盤大漲13.58%，但10日再走弱，收盤跌3.46％報255.14美元，當前市值856.32億美元。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。