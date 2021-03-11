網路發達的社會，網路數位暴力事件頻傳，且型態多元，包括肉搜、未經同意散播不雅照到私訊騷擾、裸體早安圖等，民進黨立委賴品妤今與數位女力聯盟WIDI等呼籲政府重視網路性暴力，提出對網路性暴力的定義進行滾動式修正，並呼籲盡速通過防制性私密影像遭侵害的相關立法。

立法院跨黨派立委賴品妤、林宜瑾、林楚茵、陳秀寶、范雲、吳思瑤、葉毓蘭、王婉諭、賴香伶等人，今在立法院召開「虛擬世界裡的真實傷害」：認識數位性別暴力多元樣態暨懶人包發布記者會，說明常見的數位性暴力常態。

林楚茵指出，網路性暴力是現代人可能會面到的威脅，像是肉搜、未經同意散播不雅照到私訊騷擾，尤其是女性從政者，常會收到各種對外貌身材、衣著打扮等辱罵、造謠等騷擾訊息、圖片、連結，這些行為就是數位性別暴力的一種，這是違法的，呼籲大家以具體行動抵制。

賴品妤說，她常會接到網路數位性暴力犯罪受害者的求助，包含網路跟蹤、訊息騷擾、散布私密影像、未經同意竊取他人隱私資訊等，目前相關作為很難具體囊括所有網路性暴力犯罪樣態，希望政府承擔教育與宣導概念的責任，讓民眾深知各種「數位性別暴力」的樣態，進一步防範和加強性別教育。

對於網路性暴力相關修法草案，目前已有侵害個人性私密影像防制條例草案、未經同意散布成人性私密影像防制條例、未經同意散布成人性私密影像防制條例、性隱私侵害防制條例、性隱私影像侵害犯罪防制條例等5草案，跨黨派立委希望列為優先法案，盡速排案審查。

(中時 )