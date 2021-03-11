美國拜登政府上任後，美中兩國預計18日將在阿拉斯加首度進行雙邊高層會晤。中國外交部發言人趙立堅今天證實兩國將舉行高層戰略對話，並稱這是「應美方邀請」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日在眾議院外交事務委員會聽證會表示，美方將在會中直白對北京問題行徑表達關切，雙方若要有後續往來，要看中方是否在美國關切議題上有具體進展。

對此，中國外交部發言人趙立堅下午以答記者問的形式發表新聞稿稱：「應美方邀請，中美將於近期舉行高層戰略對話。」

趙立堅並稱，中方對中美關係的立場是明確的。「我們要求美方客觀、理性看待中國和中美關係，摒棄冷戰、零和思維，尊重中方的主權、安全、發展利益，停止干涉中國內政，按照兩國元首通話精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

美國國務院今天宣布，國務卿布林肯及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會面。這將是總統拜登（Joe Biden）上任以來美中高層首度會晤。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1100311

(中央社)