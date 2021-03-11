財富自由，過著不必替錢擔憂的日子是不少人嚮往的，而2021年已進入第3個月，日子將進入3月下旬，對此，專寫生肖、星座運勢的搜狐號《卡哇伊》，今(11日)發表文章表示，有3生肖於3月下旬財運大爆發，其中屬兔者可以告別前幾個月的衰運，大翻身，迎來事業新高峰。

搜狐號《卡哇伊》在網站上總點閱超過2.8億，文章數更高達1.7萬篇，今就點名3生肖，在3月下旬橫財運爆棚，事業順利名利雙收，上榜的生肖分別是，「生肖雞、兔、蛇」。

▍生肖雞

屬雞者，在進入到3月中下旬，橫財大爆發，好運可用狂賺千萬、大富大貴來形容，不但受到長官的重視，有很大的機會升官，此外能憑藉工作上的技能，賺取更多的外快，這個時候宜多加思考工作方面相關問題，能旺財運，最後，積極面對事業，能使屬雞者大發橫財，名利雙收！

▍生肖兔

生肖兔經過前幾月的努力，克服種種困難，終於可以一揮衰運，3月中下旬橫財大爆發，財運可以說是說發就發，金庫滿溢享富貴，事業上更有良好的發展，升職加薪，更可獲得在工作崗位上大展身手的機會，迎來自己事業的新高峰。

▍生肖蛇

屬蛇的人，近來時運不濟，就算有天大本事也難以施展。不過到了3月中下旬，橫財運同樣大爆發，屬蛇者財星降臨，不但頹勢盡去，好運來襲，更能把金錢的流向掌控的很好，不但能夠實現一本萬利，還有望因為天時地利人和而收穫滿滿，金玉滿堂！

(中時新聞網)