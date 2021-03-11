北市警方掃黑查扣毒品、棍棒、槍砲等證物。（警方提供）

北市警方為壓制不良幫派氣焰、維護治安平穩，自2月24日起至3月10止，針對犯罪集團暴力討債、恐嚇取財、聚眾鬥毆滋事、詐騙販毒等不法犯罪，進行兩周的強力掃蕩，共計檢肅到案7件組織犯罪，逮捕竹聯幫、天道盟等7名治平對象、46名共犯，查扣各式毒品近21公斤，另有改造槍枝、帳冊等證物。

北市警方另查獲殺人、槍砲、重利、毒品案犯嫌1381人，查扣不法所得3萬9000元，此次掃黑共動員警力2202人，並同步臨檢相關處所201處，藉此打擊不良幫派氣焰。

警方表示，此次破獲的不良幫派組織，包括有以買賣靈骨塔的詐騙手集團、另有暴力集團擁槍自重，遇有被害人不從或無力償還時，毆打甚至拘禁被害人，強逼簽下本票，也有吸收未成年青少年加入，以壯大勢力手段凶殘之不良幫派，全案均依組織犯罪移送檢方偵辦中。

北市警局呼籲市民，若遭遇不法份子侵害、滋事時，能勇於出面檢舉，警方絕對有專業能力及決心，確保治安平穩，讓每位市民均能安居樂業、安心生活。

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(中時 )