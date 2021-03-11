苗栗縣泰安鄉大興村使用簡易自來水，村民以水管接引大湖溪水至儲水桶，受氣候影響供水不穩定。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣泰安鄉大興村使用簡易自來水，水源取自大湖溪，但受氣候影響，供水不穩定，每逢枯水期，居民常面臨斷水危機，泰安鄉公所爭取自來水延管工程，初估有110戶受惠，公所祕書陳信達指出，最遲6月把計畫送進水利署爭取經費，未來大興村將以自來水為主、簡水為輔，滿足居民用水需求。

泰安鄉大興村簡易自來水系統，水源頭取自山脊而下的大湖溪，居民反應簡水系統受氣候影響大，常出現無水可用的窘境，地方希望擁有穩定的水源，加上大興村有休閒事業正在開發，需要穩定的水源提供開發及遊客使用。泰安鄉公所2019年開始爭取自來水延管計畫，今年盼納入中央補助項目。

泰安鄉公所祕書陳信達指出，自來水延管工程須從鄰近大湖鄉大南村的自來水管銜接口部分，銜接至泰安鄉大興村，初估有110戶受惠，2月也已經舉辦地方說明會，希望位於管線周邊較遠處的用戶，能以機動水表方式參加，目前已取得約9成5的土地使用同意書，以及加壓站與水塔相關設施同意書。

陳信達表示，大興村自來水延管工程，還須完成總經費統合及細部同意書，將持續收集有意願的用戶至4月底，最遲在今年6月初將計畫送交自來水公司及經濟部水利署，初估總工程經費須1億2000萬元，案送進中央將有評比機制，只要名次在前面，可望在今年度納入水利署城鄉計畫核定補助項目，由自來水公司執行，希望2023年順利啟用。

泰安鄉公所表示，大興村將以自來水延管計畫為主，簡易自來水為輔，畢竟大興村幅員遼闊，要把全部用戶納入自來水延管，所需經費太高，所以公所預計約2分之1的用戶可以納入自來水延管系統，另外2分之1使用簡水系統，2系統供居民使用，滿足用水需求。

(中時 )