外型甜美還擁有魔鬼身材的元元（吳婕安），因傻大姊個性被封為「呆萌女神」，因上《綜藝玩很大》人氣急速竄升，現在各大綜藝節目都能看到她的身影，平時喜歡在社群分享近況的她，近日上傳一張「難得素顏」的自拍照，讓網友看了都驚呼連連。

元元在社群曬出假日上課穿搭，稱「難得素顏拍一張」，只見戴著卡其色漁夫帽及透明鏡框眼鏡的她，因為脂粉未施，所以看上去更清純減齡，膚質與氣色和化妝後相比，幾乎沒有什麼差別，大眼挺鼻根本天生麗質。

網友看了後都忍不住驚呼，「素顏完全沒差」、「素顏還是一樣美」、「不敢相信，根本沒差啊」、「元元素顏的樣子像高中美少女」，引起熱議。元元憑著天使童顏、E級魔鬼身材擄獲不少網友的心，每次在節目的可愛表現，總能融化一大票男網友。

身材火辣的元元也曾坦言，每一任男朋友都是因為胸部跟她交往，但如果穿得太過貼身、小露性感，男友就會跟她吵架，「所以分手理由也會是因為胸部。」人紅是非多的她，之前在節目上被女星聯合爆料，私下模樣與螢光幕前表現很不一樣，被指是雙面人，網友也酸她是「心機女」。

對此，她也發文喊冤，表示「我本身就是很有想法的人，講話也很直接」，也從來沒給自己什麼角色設定，「這是我第一份工作....可以不要這樣嗎拜託」。

(中時新聞網)