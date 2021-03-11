味全龍今年重返中職一軍賽場，14日將迎來球隊開幕戰，除早早確定的先發投手王維中外，總教練葉君璋對先發陣容已有大致構想，他認為洋炮赫雷拉狀態目前約7成，但開幕戰不強求他狀態百分百，「排上去就對了。」
談到14日的先發陣容，葉總表示，捕手是劉時豪，三壘劉基鴻，二、游部分由曾傳昇、李凱威、吳東融3人，外野部分則由郭天信、陳品捷、林旺衛、洪瑋漢等人競爭。
一壘部分葉君璋屬意交給洋炮赫雷拉，不過他過去主要是防手中線，「一壘部分就要看他練不練的起來，如果不行的話還有朱祥麟跟吳睿勝可以擔任。」
對於新洋炮的狀態，葉君璋表示，上一次與桃園航空城的熱身賽中，每一局的首棒都是赫雷拉，就是希望藉由實戰讓他早點進入狀況，目前狀況大約6、7成，「開幕戰也不會強求一定要百分百，排上去就對了。」
至於龍隊先發投手部分，目前有王維中、徐若熙、林子昱、郭郁政及布里翰，共4本土1洋投，伍鐸定位中繼、田澤純一後援，鋼龍則是調整進度較慢，預計應也是先發角色。
(中時 )
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