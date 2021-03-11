佳世達(2352)旗下BenQ台灣區總經理楊士良表示，BenQ今年瞄準四大場域，打造新常態科技生活。根據NCC國家通訊傳播委員會統計，影音串流OTT普及率(16歲以上)已經達到41.5%。因此，OTT串流與不受限場地的沈浸體驗將是家用場域的重點；疫情帶動全球健康意識抬頭，消費者在挑選科技產品時也會優先考慮將健康概念融入產品設計的品牌。另外，工作場域中減少接觸及遠距互動已為常態，去PC化及無需線路的連網商品，將讓工作更有效率。最後，疫情加速全球影音串流產業成長，數位內容需求大增，台灣影視職人對於色彩標準將更嚴格，以期能與國際電影工業的影像規格接軌。

綜合上述的使用需求觀察，BenQ提出了後疫時代針對四大場域的產品策略：

家庭：OTT串流與AndroidTV平台，打造家庭觀影新體驗。BenQ超前部署，從32~120吋完整佈局Google認證的AndroidTV平台顯示產品，以ATV平台大型液晶、雷射電視及LED微型投影機，進軍OTT市場，滿足家庭中從小屏到大屏空間不受限的串流沈浸體驗。推出的產品有台灣第一家擁有FilmMaker Mode電影製作人模式的4K HDR雷射電視V7000i/V7050i，在30公分觀賞距離能投影100吋大畫面；大型液晶E-720系列除了40~65吋齊全尺寸、內建HDR技術、語音搜尋及一鍵連接Netflix 與YouTube，貼進消費者追劇要好畫質、好聲音、好操作的三大需求。另外，兩款同樣搭載ATV平台的全新LED行動投影機GV30/GS50，不只可以看穩定的串流影音、還可以語音搜尋，更是世界首款有2.1聲道的微型投影機。

職人：接軌世界電影/色彩工業標準，感受創作者的最真色彩。影視及設計產業裡，畫面色彩精準度於否，都會影響作品的關鍵，許多台灣本土創作、耳熟能詳的影視作品，像是「紅衣小女孩」、「返校」、「誰是被害者」等，這些作品之所以能成功，除了劇情吸引人，更重要的，它們都採用BenQ專業顯示設備，如：27吋專業設計繪圖螢幕PD2725U、S系列旗艦大型液晶、色準導演機等，透過BenQ超過20年的色彩調校經驗，以高科技精準儀器替面板進行測量及色調校正，畫面重現電影世界裡的精準原色，讓影視職人內心的想法，忠實呈現於作品當中，透過在色彩精準度的要求，讓台灣影視產業能與好萊塢規格接軌，在世界影壇中佔有一席之地。而BenQ液晶顯示器在專業攝影繪圖領域及4K護眼領域等持續深耕，專業顯示器連續兩年成長25%以上，穩居該類別領導品牌。搭配職人專業螢幕還有全世界第一盞螢幕智能掛燈-ScreenBar Halo，智慧偵測調光、自動補光、掛式隱藏設計及USB供電，獨家「非對稱光學設計」只照需要亮度的桌面，不照螢幕，讓職人工作更專注有效率。

教育：免PC&顧健康翻轉教育的智慧助攻手。隨著科技進步，教師需要以更具互動的教學方式，讓學生可以一同參與，一台免PC可連接雲端個人教學設定、及結合健康意識的教育互動觸控顯示器，可以擺脫傳統黑板所帶來的空污、並打破傳統少互動的教學模式。BenQ新推出的觸控顯示器RP7502系列，讓科技翻轉學習，老師可以藉由專屬NFC卡一嗶登入自己的雲端空間，打開事先準備好的課程，並使用書寫電子白板軟體EZWrite，強化學生在課堂的參與感，師生協作更密切。BenQ更是少數將健康意識融入在產品設計的品牌，RP7502搭配國際認證的抗菌銀離子螢幕及護眼解決方案，並新增環境空氣感測技術，守護學生及老師健康。

2020年BenQ教育互動觸控顯示器，在台灣取得40%的市佔率，是全台銷售量最高觸控顯示器，台北市公立國中小、高中，市佔超過7成。全台累積近萬間智慧未來教室都已建置BenQ教育互動觸控顯示器。2020年第三季更已成為澳洲高等教育市場第一品牌，獲得海外市場認同，儼然成為師生最愛的互動教學助手。

商用：針對大企業、小新創，推「去PC化」的智慧投影機，防疫並提升會議效率。投影機市場全球去年衰退，但BenQ投影機在台灣卻逆勢成長。在「去PC」的年代找到投影機的出路，無線成為最佳解答，除了不再受制有線的拘束，更是在後疫情時代，達成減少接觸的目的，投影機不需要連接電腦，因為本身就已是一台電腦。BenQ智慧投影機EH600，內建Android系統，可連線上網、開啟Word、啟動視訊會議；針對講求高資訊安全需求的大企業，推出免安裝免設定、隨插即用的InstaShow無線投影，可讓電腦/手機/平板直接無線投影，提供最多4分割畫面，在後疫情時代，必須改為線上會議的時候，以更智慧的方式提升會議效率。

(時報資訊)