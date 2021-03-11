疫情期間受到重創的景氣循環股受到追捧，周四日股收高，惟投資人減持部分權值股，使大盤漲幅受抑。

周四收盤，日經225指數收漲0.6%，為29,211.64點。東證一部指數收漲0.27%，為1,924.92點。

分析師表示，經濟成長受惠股帶來提振，但重量級權值股遭到拋售給日股帶來壓力。

在經濟反彈的預期與意外強勁的企業財報帶動下，日經225指數上個月創下30年新高。部分投資人準備在本財年於3月31日結束前將獲利了結，使近來日股走勢承壓。

船運股大漲，成為日經指數的領漲族群，川崎汽船大漲12.71%，商船三井漲7.45%，日本郵船漲7.3%。

晶片股下跌，東京威力科創收跌0.59%，村田製作所下挫3.09%。

醫療設備公司Terumo跌2.2%，給日經指數帶來最大的拖累。

製藥股亦表現疲弱，安斯泰來製藥（Astellas Pharma）跌1.43%，第一三共跌1.22%。

東證核心30指數漲幅最大的成份股為瑞可利（Recruit Holdings）漲2.74%，其次為日本電產（Nidec）漲1.72%；跌幅最大的成份股為村田製作所，其次為基恩斯（Keyence）跌2.73%。

(時報資訊)